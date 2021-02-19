شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرافق بعثة الزمالك للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سفر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، إلى السنغال، برفقة البعثة البيضاء، غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن وجود نيه لدي نادي الزمالك لمعاقبة شيكابالا بسبب غضبه الشديد عقب خروجه من مباراة الإسماعيلي خلال الشوط الثاني وظهوره في حالة عصبية شديدة أمام الكاميرات.

وشهدت المباراة غضب من شيكابالا بعدما قام البرتغالى باتشيكو باستبداله في الدقيقة 67، ونزول أشرف بن شرقى بدلا منه، ليقوم الأباتشى بالاعتراض على قرار المدير الفنى، وأثناء خروجه من الملعب قام بإلقاء زجاجة المياه بكل قوة، على مقاعد بدلاء فريقه، غضبا على الخروج من اللقاء.

أضاف المصدر الزملكاوي، أن ما فعله شيكابالا نرفزة ملعب ووراد حدوثها من أي لاعب، والموضوع انتهى تماما ولم يتحدث فيه أحد بعد انتهاء المباراة، مشددا على تواجد الفهد الأسمر في قائمة الزمالك المسافرة للسنغال بشكل طبيعى لكونه أحد عناصر الخبرات الهامة الضرورى تواجدها في مثل هذه المباريات.

ونفى أشرف قاسم المشرف على الكرة فى الزمالك، توقيع غرامة على شيكابالا بعد خروجه غاضبا من الملعب في مباراة الإسماعيلى وقال إنه لم يعقد جلسة مع اللاعب والتقى معه فى الملعب بالأمس أثناء خضوع اللاعبين لمسحة كورونا تمهيدا للسفر إلى السنغال.