شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية من نجوم المقاولون القدامى في مران ذئاب الجبل قبل لقاء الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدداً من نجوم المقاولون العرب السابقين، على حضور تدريبات الفريق الأول بالنادي، والذى يقام حالياً على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، وذلك لتحفيز اللاعبين على استعادة روح الانتصارات بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وحضر كل من، محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، وعدداً من مدربي القطاع في مقدمتهم رامي سعيد لاعب المقاولون والأهلي والسابق، و إيهاب المصري، سامح يوسف، ومصطفى مارين وعدد من النجوم القدامى بقلعة الجبل الأخضر، في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة

وأكد المهندس محمد عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، قدامى المقاولون حرصوا على تحفيز اللاعبين قبل بدء المران، وأوضحوا للاعبين مدى قيمة اللعب لنادى بحجم المقاولون، نجح في أن يزاحم كبار الأندية على البطولات ليكون ثالث الأندية المصرية بعد القطبين في البطولات القارية.

وأضاف عادل أنه على ثقة تامة في قدرات اللاعبين، لقيادة الفريق خارج النفق المظلم بعد تراجع النتائج، مشدداً على أن تواجد النجوم القدامى مثل مظاهرة في حب قلعة الجبل الأخضر وحفز اللاعبين بشكل كبير، كما أعرب عن شكره لنجوم المقاولون على تلك الجلسة التحفيزية.

وكان لاعبو المقاولون قد خضعوا لتدريبات استشفائية أمس الخميس قبل الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، فيما يستأنف الفريق تدريباته اليوم، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى الخروج من سلسة الهزائم التى لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، حيث خاض المقاولون 13 مباراة، فازوا في 3 مباريات وخسروا في 8 وتعادلوا في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من أسوان في الجولة الماضية بالدوري العام، ضمن منافسات الجولة 14، تمهيداً لمباراة الجونة المرتقبة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.



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