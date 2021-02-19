شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يطلب أذن بعدم مرافقة الزمالك للسنغال وإتجاه لسفر 3 حراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك، طلب رسمي لجهاز الكرة بالفريق، يطلب إعفائه من السفر برفقة البعثة البيضاء إلى السنغال غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وذكر مدافع الزمالك في الطلب أنه مرتبط بأداء الإمتحانات في الوقت الحالي بالمعهد الذى يدرس فيه لذا طلب إعفائه من السفر للسنغال والبقاء في القاهرة برفقة اللاعبين المنتظر استبعادهم من القائمة وقام بتقديم جدول الامتحانات الخاص به برفقة طلب عدم السفر.

وتتجه النية لدي جهاز الكرة بالزمالك، لرفض طلب عبد الغنى وضمه للقائمة المسافرة إلى السنغال خاصة أنه سيتواجد في التشكيلة الأساسية للمباراة بجوار محمود علاء أو محمود حمدي الونش وهو ما سيتوقف على الحالة الطبية للأخير بسبب معاناته من إصابة في الركبة وظهور تورم بها خلال الساعات الماضية.

من ناحية اخرى، أستقر البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على طلب ثلاثى حراسة المرمى بالقائمة البيضاء وهم محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد، للقائمة المسافرة إلى السنغال غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ورفض باتشيكو فكرة السفر بثنائي فقط في حراسة المرمي تجنبا لأى ظروف استئنائية قد تحدث وتعرض أحد الحراس للإصابة خلال التدريبات الأخيرة التي ستسبق المباراة، ويصبح هناك عدد كافي من الحراس لخوض اللقاء.

ورفض البرتغالي باتشيكو فكرة ضم ثنائي حراسة المرمي الناشئين أحمد نادر السيد والسيد عطية لقائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال رغم قيدهم بالقائمة الأفريقية نظرا لوجود 3 حراس كبار بالقائمة هم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد.

ويعلن باتشيكو قائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال، غدا السبت، قبل ساعات من السفر حيث ستسافر البعثة البيضاء في السابعة مساءا، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتي انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومنح باتشيكو لاعبو الزمالك راحة من التدريبات اليوم، ويخوض الفريق مرانه الأخير قبل السفر للسنغال صباح السبت وبعدها يعلن المدرب البرتغالي قائمة تضم 22 لاعبا للسفر إلى السنغال.