تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل السفر إلي تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ركز الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تدريبات الكرة، خلال مران الفريق الختامي بالقاهرة قبل السفر إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

ويتوجه الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة سيمبا التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة مصغرة من ثلاث فرق، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وقام موسيماني بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين؛ لتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مواجهة سيمبا.

وخضع أيمن أشرف مدافع الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وأدى أشرف جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وغاب أيمن أشرف عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة بعد شكواه من آلام عضلية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

كما واصل ناصر ماهر لاعب الفريق برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي، بعد خضوعه لجراحة في الكتف خلال الفترة الماضية.

وخصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى بمشاركة لاعبي الوسط والمهاجمين.

وكان الأهلي قد حقق انطلاق قوية في دوري المجموعات بالفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فريق سيمبا الذي نجح أيضا في تحقيق الفوز خارج أرضه على فيتا كلوب الكونغولي.