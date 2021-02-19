سيمبا: مواجهة الأهلي "معركة" سيشاهدها مليار شخص.. والغلبة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال الحاجي صنداي منارا، المتحدث الإعلامي باسم نادي سيمبا التنزاني أن مباراة الأهلي أمام فريقه مهمة جدًا لسيمبا ولتنزانيا ولشرق أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا يوم 23 فبراير الجاري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال منارا من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "بطل أفريقيا والحاصل على بروزنية كأس العالم للأندية سيواجه بطل شرق أفريقيا وهو ما يعني أن المباراة ستكون فريدة".

وأضاف الحاجي منارا خلال المؤتمر: "في آخر مباراة جرت في العاصمة دارالسلام قلنا إننا قادرون على الفوز وهو ما حدث، كل مرة الأهلي يأتي إلى دار السلام تكون لنا الغلبة".

وأكمل: "نحن قادرون على أن نفوز عليهم، لدينا القدرة على الفوز في هذه المباراة، الأهلي ليس بالفريق السهل، نحن نعرف حجمهم، لكن الأسود تحب أن تخوض مثل هذه المباريات".

وواصل: "نحن جاهزون على المستوى البدني والذهني للمباراة، سندخل المباراة بشعار الفوز، وهذفنا هو التأهل إلى الدور المقبل".

وأكمل: "المباراة الماضية أمام الأهلي كانت بشعار "حرب في دار السلام" وخضناها بالدم والعرق في 90 دقيقة كاملة، والآن نقول إن شعار هذه المباراة هو "حرب كاملة.. نقطة اللا عودة"، الآن هي معركة بكل معنى لهذه الكلمة".

وقال: "كاف أخبرنا بأنه مسموح فقط بحضور 30 ألف مشجع لهذه المباراة خاصة وأن المباراة بين فريقين بحجم الأهلي وسيمبا".

واختتم: "هذه المباراة لأفريقيا بالكامل، قيل أن مباراة سيمبا أمام فيتاكلوب شاهدها 500 مليون شخص، مباراة الأهلي قد تصل إلى مليار".

وكان سيمبا قد فاز في مباراة الجولة الأولى على فيتا كلوب بهدف دون رد، فيما فاز الأهلي على المريخ السوداني في ذات الجولة بثلاثة أهداف دون رد.