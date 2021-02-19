رسميًا.. أجايي يحصد جائزة الأفضل في جولة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2020/2021.

وشارك أجايي في فوز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي، وتألق في المباراة التي خاضها بشكل أساسي بعد غياب طويل ونجح في صناعة هدف.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لملخص تألق أجايي أمام المريخ، مشيرًا إلى أنه فاز بنتيجة التصويت.

وتفوق أجايي على كل من عبدالقادر الصالحي حارس مرمى مولودية الجزائر، أوكانسي مانديلا لاعب حوريا الغيني وموسى ليبوسا لاعب صنداونز الجنوب أفريقي.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة مضيفه سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال.