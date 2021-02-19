الخليج 365 يكشف الموعد النهائي لمباراة سيمبا والأهلي.. وسبب الجدل المثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

شهدت الساعات الماضية جدلاً حول موعد مباراة سيمبا والأهلي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسيحل الأهلي ضيفًا على سيمبا يوم 23 فبراير الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسادت حالة من الجدل حول موعد المباراة حيث قال الحاجي صنداي منارا، المتحدث الإعلامي باسم النادي من خلال تصريحات ليلا كورة إن المباراة ستقام عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

لكن الرجل نفسه عاد في المؤتمر الصحفي وقال إن المباراة ستقام الساعة العاشرة وهو ما أثار حالة من الجدل حول الأمر.

الحاجي منارا وضح الأمر ليلا كورة اليوم الجمعة حيث قال: "المباراة ستقام الساعة الرابعة بتوقيت تنزانيا الثالثة بتوقيت القاهرة والعاشرة بالتوقيت السواحيلي."

وفي الثقافة السواحيلية يُقاس الوقت من شروق الشمس إلى غروبا ومن غروب الشمس إلى شروقها، وتحدد الساعة السواحيلية وقتها وفقًا لعدد الساعات التي مرت منذ شروق الشمس وغروبها.