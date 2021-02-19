الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | ضربة موجعة جداً لريال مدريد قبل أيام من دوري "الأبطال"

0 نشر
حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة جداً لريال مدريد قبل أيام من دوري "الأبطال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى أنصار فريق خبرا صادما اليوم، بعد تأكد غياب مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة عن لقاء بلد الوليد في غدا، وكذلك احتمال كبير جدا أن يغيب عن اللقاء الأهم الثلاثاء المقبل أمام فريق أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي .

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن بنزيمة لم يتدرب اليوم مع الفريق، حيث مايزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في لقاء فالنسيا الأسبوع الماضي بالدوري، بانتظار الإعلان الرسمي من النادي عن مدة غيابه. وسيعاني الريال بشدة مع غياب بنزيمة، خاصة في ظل غيابات مؤثرة أخرى على غرار البلجيكي إدين هازار، والبرازيلي رودريغو والأوروغوياني فالفيردي، والبرازيلي مارسيلو والاسباني اودريوزولا، وهذا إلى جانب المدافع الابرز سيرجيو راموس، وكذلك البرازيلي ميلتاو.

ولن يكون متاح أمام مدرب الفريق زين الدين زيدان في لقاء بلد الوليد سوى ماريانو دياز، إلى جانب هداف "الكاستيا" الشاب هوغو دورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا