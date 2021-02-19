شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يعتذر لجمهور الأهلي عن «اللفظ الخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتذر هانى رمزي، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، مقدم البرنامج الرئيس بقناة الأهلي، عن اللفظ المسيء والخارج الذي تلفظ به عبر شاشة الأهلي أثناء تعليقه، أمس.

وكتب «رمزي»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتذاري وأسفي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أثناء دفاعي وحماسي اليوم للدفاع عن نادينا ولاعبينا تلفظت بكلمة خطأ بدون قصد لا تليق باحترامي الكامل لكل مشاهدي القناة. واحترامًا لكل متابعي القناة وجب الاعتذار».

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.