شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الأهلي بعد تعديل موعد مواجهة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة «موسيماني»، المدير الفني، بعد تعديل موعد مواجهة سيمبا التنزاني، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، التي ستُقام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال حاج مانارا، الناطق الرسمي باسم نادي سيمبا، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة: «سنواجه الأهلي في العاشرة مساء بتوقيت تنزانيا (9 مساء بتوقيت القاهرة)، ونتمنى أن تخرج المباراة في أفضل صورة»، وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في وقت سابق، إقامة اللقاء في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة قبل تعديل الموعد. وأشار المتحدث الرسمي باسم سيمبا إلى أن «كاف» سمح بحضور 30 ألف مشجع في لقاء الأهلي.