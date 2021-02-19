شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعد لاعبيه بمكافأة فورية في حالة تخطي تونجيث السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعدت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك بصرف مكافآت فورية استثنائية للاعبي الفريق الكروي الأول في حالة فوز الفريق على نظيره تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا حيث إن الفوز سينعش آمال الفريق مبكرا في المنافسة على التأهل بعد التعثر أمام المولودية المباراة الماضية، ويترأس عماد عبدالعزيز بعثة الفريق المسافرة إلى السنغال.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، قدر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيث السنغالي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.