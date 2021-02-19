شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يحذر لاعبي بيراميدز قبل مواجهة راسينج كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز لاعبي الفريق الكروي الأول، بعدم الاستهانة والاستهتار بمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إياب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ووجه عيد تحذيرا شديد اللهجة للاعبين بعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب والتعامل مع المباراة برعونة، مطالبا بروح قتالية وإصرار وعزيمة من أجل الفوز وتأكيد التأهل.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد الساعة السادسة من مساء الأحد لإقامة المباراة على استاد الدفاع الجوي، بعد الفوز الذي حققه بيراميدز في الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد ١٩، الدكتور محمد سلطان من مصر.