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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» علي تأجيل مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي سيمبا لمدة 6 ساعات، لتُقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بدلًا من إقامتها في الثالثة عصراً.

ويحل المارد الأحمر ضيفاً علي سيمبا في ملعب بنجامين مكابا الوطني في تنزانيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

ويأتي قرار «كاف» بترحيل موعد المباراة بسبب حقوق التسويق وإذاعة المباريات عبر القناة المالكة لحقوق البث التليفزيوني الحصري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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