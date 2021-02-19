شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» علي تأجيل مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي سيمبا لمدة 6 ساعات، لتُقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بدلًا من إقامتها في الثالثة عصراً.

ويحل المارد الأحمر ضيفاً علي سيمبا في ملعب بنجامين مكابا الوطني في تنزانيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

ويأتي قرار «كاف» بترحيل موعد المباراة بسبب حقوق التسويق وإذاعة المباريات عبر القناة المالكة لحقوق البث التليفزيوني الحصري.