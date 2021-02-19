شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على ضم 22 لاعبا لقائمة رحلة الزمالك للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على ضم 22 لاعبا لقائمة الفريق المسافرة إلى السنغال، غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعلن باتشيكو قائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال، غدا السبت، قبل ساعات من السفر حيث ستسافر البعثة البيضاء في السابعة مساء، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتي انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومنح باتشيكو لاعبو الزمالك راحة من التدريبات اليوم، ويخوض الفريق مرانه الأخير قبل السفر للسنغال صباح السبت وبعدها يعلن المدرب البرتغالي قائمة تضم 22 لاعبا للسفر إلى السنغال.

وكان باتشيكو ينوي سفر القائمة الأفريقية للزمالك بالكامل إلى السنغال نظرا للسفر عبر طائرة خاصة قبل تراجعه واستقراره على سفر 22 لاعبا فقط، حتى لا يتشتت اللاعبين هناك، ويكون التركيز مع العناصر الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها خلال مباراة الثلاثاء المقبل.

وطلب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على تقرير شامل من جهازه المعاون خلال الساعات القادمة يتضمن دراسة وافية لفريق تونجيث السنغالي بعد مشاهدة معاونيه لمقاطع الفيديو التي حصلوا عليها من جانب الجهاز الإداري لبعض مباريات بطل السنغال على أرضه للتعرف على أرضية الملعب قبل المباراة المرتقبة ودراستها بشكل جيد.

كما طلب باتشيكو، من جهازه المعاون مشاهدة تسجيل مباراة الترجي التونسي وتونجيث التي أقيمت السبت الماضى، وحسمها بطل تونس بنتيجة 2-1، بهدف دراسة الفريق السنغالي بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه.