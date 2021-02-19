شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يواصل التدريبات تحت الأمطار استعداداً لـ سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، تدريباته مع الفريق بصحبة حراس المرمى، على لطفي ومصطفى شوبير، على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، بالتزامن مع تساقط الأمطار، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران الختامي للفريق في القاهرة، استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.



محمد الشناوي

وخلال المحاضرة حرص موسيماني على الحديث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا في قطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات خاصة بعد الفوز الأول الذي حققه الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على يومين راحة بقرار من الجهاز الفني، عقب مواجهة المريخ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

من ناحية أخرى ، اقترب مسئولو الأهلي من تجديد عقود ثلاثي الفريق الأحمر علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، تطبيقا للسياسة التي تنتهجها إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين وضمان بقائهم مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وتطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل بثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعكف لجنة التعاقدات بالأهلي برئاسة أمير توفيق على حسم ملف تجديد العقود من خلال المفاوضات الجارية مع الثلاثي للتوصل إلى اتفاق معهم بشأن قيمة عقودهم المالية، حيث لا يتبقى سوى الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية، بعدما نجحت الإدارة في تجديد عقود عدد من اللاعبين مثل محمد شريف وحمدي فتحي واليو ديانج وعلي لطفي، بحيث تصبح مدة عقد كل لاعب من 3 إلى 5 مواسم.