شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن مران الأهلي الجماعي قبل رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى تنزانيا؛ لمواجهة سيمبا.

وأدى أيمن أشرف جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي ، وغاب «أشرف» عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة بعد شكواه من آلام عضلية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا المقرر له مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في وقت سابق ، أكد أيمن أشرف أن الفوز بالميدالية البرونزية بمونديال الأندية مستحق للأحمر، خاصة أن اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، وشهدت المنافسات الروح الجماعية والتي كانت أهم من المهارات الفردية ، وأضاف لاعب الفريق الأحمر في تصريحات تلفزيونية ، أن الجمهور كلمة السر في الفوز بالمباريات، والذى دعم الفريق في كل المباريات .

وحقق الأهلى إنجازاً رائعاً بالفوز بالمكرز الثالث في مونديال الأندية الذي أخنتتم أمس ، الخميس، بقطر ليُعيد المارد الأحمر إنجاز البرونزية بعدما سبق وحققه عا 2006 ، ونرصد في القرري التالي مشوار الأهلي في مونديال الأندية الأخير.

وعبر أيمن أشرف، لاعب الأهلي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق ‏اليوم بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير