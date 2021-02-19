شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا بعد إلغاء مباراة مصر فى تصفيات افريقيا للسلة: نريد الحصول على فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الاوغندي لكرة السلة بيانًا صباح اليوم الجمعة يتحدث فيه عن إلغاء مباراة منتخب مصر في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة السلة أمس الخميس الغاء مباراة مصر وأوغندا في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 المقرر اقامتها في رواندا بسبب وجود عدد كبير من إصابات فيروس كورونا بين صفوف لاعبي المنتخب الاوغندي.

وقال الاتحاد الاوغندي في بيان له اليوم الجمعة " إنه لمن المحزن أن مباريات فريقنا الوطني لكرة السلة للرجال التي كان من المقرر أن تقام مساء الأمس قد تم إلغاؤها".

وتابع " أبلغ الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) عن هذا القرار بعد أن ثبتت إصابة خمسة من أعضاء الفريق بفيروس كوفيد 19، ووفقًا لبروتوكو فيبا، فإن أعضاء الوفد هؤلاء مطالبون بالعزل وبالتالي استبعادهم من المنافسة".

وأضاف البيان " سيركز الاتحاد مع لجنة إدارة المنتخب الآن على ضمان عودة أعضاء البعثة الذين تم اختبارهم بشكل سلبي إلى المنزل بأمان والتأكد أيضًا من أن أولئك الذين جاءت نتائجهم إيجابية تحت رعاية كبيرة حتى يعودوا إلى نتائج سلبية ويصبحوا في وضع يسمح لهم بالعودة إلى البلاد أيضًا".

ومن جانبه تحدث مدير المنتخب الاوغندي ألبرت أهابوي في تصريحات رسمية قائلًا "تلقينا اتصال في اللحظات الأخيرة من الاتحاد الافريقي يخطرنا فيه بوجود 5 إصابات كورونا في الفريق، كنا نستعد لصعود الحافلة للتوجه إلى ملعب المباراة".

وتابع "الاتحاد اخطرنا بأنه لا يمكننا خوض المباراة بالرغم من جاهزيتنا للعب أمام منتخب مصر، كان لدينا عدد كافي من اللاعبين لخوض اللقاء ولكن المسئولين أكدوا لنا ضرورة عدم استكمال تصفيات تونس والسفر لأوغندا لضمان صحة وسلامة باقي اللاعبين والمنتخبات الأخرى".

وواصل اهابوي "نأمل في الحصول على فرصة للدفاع عن النجاح الذي حقنناه في الإسكندرية في المرحلة الأولى من التصفيات، نعتقد اننا جيدين كفاية من أجل التأهل، لم نفشل في خوض البطولة بسبب خطأ من جانبنا، نحن في وسط وباء ومن الوارد أن يتعرض أي شخص لما تعرضنا له".