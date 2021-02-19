شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..حبيبة موسى لاعبة الأولمبى: نفسى أكون مصممة ازياء ولو و حد عاكسنى الم عليه الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة موسى " لاعبة السباحة بالنادى الاولمبى ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



حبيبة موسى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم و التمثيل ، فى اى وقت فراغ برسم دايما ، و اقلد و امثل

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الكبدة و السجق و المكرونة والبانية و الكفتة الارز



لاعبة السباحة

من نجمك المفضل ؟

محمد رمضان الاسطورة

من مطربك المفضل ؟

تامرحسنى اغانيه كلها احلى من بعض

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مصممة ازياء او ممثلة



لاعبة السباحة بالاولمبى

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بعلى صوتى و الم عليه الناس

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مى عمر طبعا

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال اسهل اكيد

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

لا مش شرط يكون رياضي يعني رجل أعمال مثلا

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

لا مش هسيبها عشان الرياضه دي مهمه جدا للجسم ، و لو فرض الأمر و سبتها هكمل في هوايتي الرسم أو التمثيل