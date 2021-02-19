شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يعتذر لإدارة بيراميدز عن تغريدة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، لإدارة الفريق، عن تغريدة سابقة، كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر، وتم فهمها بشكل خاطئ، وكتب المهدي سليمان: حصل سوء تفاهم بيني وبين إدارة النادي بسبب تويته نزلتها وتفهمت بشكل غلط.

أضاف حارس مرمى بيراميدز: بعتذر لإدارة النادي ولنادى بيراميدز لو اتفهمت بشكل تانى وكل الاحترام و تقدير لنادى بيراميدز .



المهدي سليمان

وتأزمت علاقة المهدى سليمان مع مسئولى بيراميدز، وتعرض اللاعب للإيقاف وتحويله للتحقيق بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر حسابه الشخصي على تويتر، لم يفصح الحارس عن المقصود منها.

وحملت الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعب باستبعاده من مواجهة الأهلى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين المهدى سليمان، على لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من أجل مناقشة إمكانية ضم اللاعب في نهاية الموسم.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مقترح التعاقد مع المهدى سليمان خاصة فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه فى الوقت الحالى نظرًا للاعتماد على شريف إكرامى، فضلاً عن رغبة اللجنة فى تدعيم حراسة مرمى الفريق بعد إن كشف إيقاف محمد الشناوى الحارس الأول بالقلعة الحمراء، عن وجود أزمة فى هذا المركز، نظرًا لظهور على لطفى الحارس البديل بمستوى غير جيد وتلقى هدفين خلال مواجهة المقاولون العرب التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 3 / 2.

وتسير الأمور داخل النادى الأهلى في طريق ضم اللاعب، الذى كان قريبا من الانضمام لنادى الإسماعيلى في الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن بيراميدز رفض التخلي عن الحارس.