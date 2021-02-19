شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة الزمالك للسنغال .. 8 ساعات طيران وساعة ترانزيت للتزود بالوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تفاصيل الرحلة البيضاء إلى السنغال، غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

قال المصدر الزملكاوي، أن البعثة البيضاء ستتحرك عبر الطائرة الخاصة من مطار القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساء، في رحلة تستمر 8 ساعات قبل الوصول إلى العاصمة السنغالية دكار.

أضاف المصدر أنه خلال سفر بعثة الزمالك للسنغال ستهبط الطائرة الخاصة ترانزيت لمدة ساعة في مطار تونس، لتزويد الطائرة بالوقود دون مغادرة أي فرد من البعثة لمتن الطائرة، حيث ستظل في مطار تونس لمدة ساعة ثم تستكمل رحلتها إلى السنغال.

وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.