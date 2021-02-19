شكرا لقرائتكم خبر عن ركبة الونش تهدد سفره للسنغال برفقة بعثة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، من تورم في الركبة، خلال الساعات القليلة الماضية، مما يهدد سفره برفقة البعثة البيضاء، إلى السنغال غدا السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وتواجد الونش في مران الزمالك بالأمس، وخضع للكشف الطبي، بعد ظهور تورم في الركبة، ليحصل على راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم، ويخضع لكشف طبي جديد غدا السبت قبل ساعات من السفر.

ويعد السيناريو الأقرب هو سفر الونش إلى السنغال برفقة بعثة الزمالك، وستكون مشاركته في مباراة الثلاثاء المقبل، وفقا لحالة ركبته قبل اللقاء، وفى حال استمرار التورم لن يشارك أما في حال شفائه تماما سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة.

وأجري نجل محمود الونش، عملية جراحية بالأمس، لإزالة اللحمية واللوز، ونشر اللاعب صورة ابنه عبر ستوري انستجرام الخاص به متمنيا له الشفاء العاجل وطالب الجماهير بالدعاء له وهو يريدي الملابس الخاصة بإجراء الحراجة.

ويعلن باتشيكو قائمة الزمالك المسافرة إلى السنغال، غدا السبت، قبل ساعات من السفر حيث ستسافر البعثة البيضاء في السابعة مساءا، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتي انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.