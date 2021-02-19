شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يتصدر أفضل تصديات الجولة الأولى من دورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلى، تصنيف الأسبوع للجولة الأولى من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للكاف بموقع تويتر، مقطع فيديو يضم أفضل ثلاث تصديات لحراس المرمي في الجولة الأولي.

وجاء الشناوي حارس عرين الأهلي، ضمن التصنيف، بعد ان تصدي لكرة صعبة في مباراة المريخ السوداني التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

كما جاء في التصنيف التصدي الرائع للحارس أدم سعيد، حارس مرمي نادى الهلال السوداني في مباراة فريقه أمام نادى صن داونز، وكذلك تصدي الحارس عبد القدار صالح، حارس مرمي نادى مولودية الجزائر التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



تصدي الشناوي

ويطير نادى الأهلى إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذى يحمل لقبها للمرة التاسعة في تاريخه.

افتتح الأهلي مباريات في المجموعة بفوز كبير على المريخ السودانى بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق كل من محمد مجدى قفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا، في حين رجع سيمبا التنزانى بفوز مهم على حساب فيتا كلوب بهدف نظيف خارج أرضه.

ويقدم محمد الشناوي مستويات عالية الجودة مع الأهلى منذ الموسم الماضي في دوري أبطال إفريقيا ، حيث خاض 15 مباراة خرج منها في 9 "كلين شيت" شباك نظيفة ، وتلقت شباكه 6 اهداف فقط.