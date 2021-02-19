شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل كأس بيلي كينج للتنس للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولي للتنس أن نهائيات كأس «بيلي جين كينج»، الاسم الجديد لكأس الاتحاد لفرق السيدات، والتي كانت مقررة في إبريل المقبل، بالعاصمة المجرية بودابست، قد تأجلت مجددًا.

ويعود سبب هذا التأجيل إلى تشديد القيود من أجل احتواء فيروس كورونا، المتفشي في المجر.

وكان من المقرر إقامة هذه البطولة المستحدثة، التي تضم 12 فريقًا، في مارس من العام الماضي، قبل أن يجبر وباء «كوفيد- 19» المنظمين على تأجيلها لمدة سنة.