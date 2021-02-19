شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتنفيذ فعاليات مشروع «ألف بنت.. ألف حلم» في مختلف محافظات الجمهورية حيث أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الأمر يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتنطلق اليوم فعاليات المشروع في عدد من المحافظات هي«أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، اسيوط، المنيا، بني سويف، قنا، القاهرة، القليوبية، الغربية، الشرقية، مطروح، الاسكندرية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، البحيرة».

ويشرف على تنفيذ المشروع إدارة فنية مكونة من مدربين معلمين معتمدين من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم. وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن البرنامج يهدف من خلال المتابعة الفنية للمدربين المعلمين من برنامج مهارات الدورى الانجليزى الممتاز «Premier Skills» بتطبيق قواعد مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الثقافى البريطاني وبرنامج المهارات الأساسية والتى من أهم هذه القواعد أمن وسلامة الأطفال قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضى الخاص بفاعليات البرنامج في أي مكان أو مجتمع.



وأضاف صبحي أن البرنامج يهدف ايضاً إلى تطبيق تلك القواعد وحماية الأطفال المشاركين بغض النظر عن النوع أو الجنس والعرق أو المعتقد أو الإعاقة، وحمايتهم من أنواع الإساءات المختلفة وأشكالها سواء الجسمية أو الجنسية أو النفسية التي يتعرض لها الأطفال خلال ممارسة النشاط الرياضى تحت مظلة البرنامج.



يشار إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني من خلال إقامة اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم، كما تم إنشاء ٥١ مركزا وتخريج عدد من المدربين الحاصلين على دورة «primer skills».