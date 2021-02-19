شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص سفر طاهر محمد طاهر مع الأهلي إلى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت فرصة طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى، صعبة فى السفر مع الفريق، عصر اليوم الجمعة، إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا فى بطولة إفريقيا لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً فى العضلة الخلفية.

وتقرر خضوع اللاعب لفحص طبى، قبل مران اليوم، من أجل حسم مصيره فى رحلة تنزانيا، إلا أن الدلائل تشير إلى أن اللاعب سيكون خارج حسابات الرحلة لعدم اكتمال شفائه من الآلام التى عانى منها الفترة الماضية فى العضلة الخلفية.

وفضل «موسيماني» خوض الفريق مران اليوم لصعوبة أداء التدريبات فى تنزانيا بسبب طول رحلة السفر، التى تستغرق قرابة 5 ساعات، على متن طائرة خاصة لتوفير جو من الراحة أمام اللاعبين قبل المباراة.