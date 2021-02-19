شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عودة الهارب كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو نادي الزمالك التعليق علي تصريحات وكيل اعمال باتريس كارتيرون، بشأن عودته للفريق وأكدوا علي رفضهم القاطع لعودة الهارب كارتيرون بعدما تخلي عن الفريق في أصعب وقت.

وكان حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي قد اكد أنه وارد أن يعود إلى تدريب الزمالك.

وقال فتوح، أن الأسباب التي دفعت كارتيرون لرحيله زالت من نادي الزمالك، وأشار إلى أن المدرب علاقته طيبة بالجماهير ووارد أن يعود لتدريب الفريق.