شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدد «كهربا» بالاستبعاد نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مطلعة داخل الجهاز الفني للأهلي أن مسؤولي النادي الأهلي يشعرون بحالة من الغضب تجاه تصرفات محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأحمر، خاصة بعد موقفه الأخير مع عمرو السولية في مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

وقالت المصادر إن إدارة النادي الأهلي ترفض تصرفات «كهربا» داخل الفريق، بخلاف زملائه بالفريق الأحمر، الذين حرصوا على الشكوى من سلوك اللاعب معهم في الغرف المغلقة وفي المباريات أيضاً منذ مشاجرته الشهيرة مع محمد الشناوي، حارس الأهلي، وتعدي اللاعب على «الشناوي» لفظياً والاشتباك معه بالأيدي.

وأضافت أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قرر وضع «كهربا» تحت الاختبار حتى نهاية الموسم الجاري، قبل الاستغناء عنه بشكل رسمي، في حال استمرار تصرفاته غير المرضية للإدارة وجهاز الكرة بالنادي الأهلي.