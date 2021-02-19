شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلي يلتقي الزهور اليوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الجمعة، عندما يواجه نظيره فريق الزهور في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي، ويخوضها الأهلي، بحثا عن تحقيق الفوز بعد أن تعثر أمام الزمالك أمس الخميس.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الأول برصيد ١٣ نقطة بفارق الأهداف عن سبورتنج ثم الزمالك في نفس رصيد النقاط.

وكان طارق محروس، المدير الفني، قد عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد من أجل المنافسة على اللقب.