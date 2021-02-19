شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لبيراميدز وكلوب أبيدجان بحضور طاقم التحكيم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، طاقم حكام مباراة بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان في إياب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد الساعة السادسة من مساء الأحد لإقامة المباراة على استاد الدفاع الجوي، بعد الفوز الذي حققه بيراميدز في الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد ١٩، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وأنهى شريف جمال، مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز، إجراءات استقبال طاقم التحكيم وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفني ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبي الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.