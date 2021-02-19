شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس الإنجليزي يرغب في ضم مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير اقتراب مصطفي محمد، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، من الانتقال إلي الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وقال «شوبير»، علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن وفدًا من كشافي نادي كريستال بالاس الإنجليزي سيحضر إلي تركيا لمتابعة مهاجم مصر الأول، بعد تألقه مع جالطا سراي التركي.

وأكد أنه وفقًا لما كشفت عنه تقارير صحفية تركية، فهناك اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية بضم مهاجم مصر وجالطة سراي التركي، مصطفي محمد، وأن النادي الإنجليزي مهتم جدًا بمتابعة اللاعب، ولديه رغبة في ضمه، بعد تألقه اللافت للنظر.