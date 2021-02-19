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أحمد نادر و سباعي الزمالك ينضمون لمنتخب ٢٠٠٣

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي نادي الزمالك ، خطاباً رسمياً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ، بشأن استدعاء بعض اللاعبين بقطاع الناشئين بالنادي مواليد٢٠٠٣ ، للانضمام لتجمع المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية، والذي يقودة المدير الفني محمود جابر .

وجاء بالخطاب استدعاء ثمانية لاعبين للخضوع لمسحة طبية ، تمهيدا للانضمام لمعسكر مفتوح سيقام علي مرحلتين

وضمت القائمة كلا من :

أحمد نادر السيد حارس مرمي

عبدالرحمن علي مدافع

محمد كمال اوماجا مدافع

ماجد هاني لاعب وسط

أحمد محمود ظهير أيمن

أحمد عبدالرحيم ايشو صانع لعب

كريم عبدون صانع لعب

طارق علاء لاعب وسط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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