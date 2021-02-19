شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر و سباعي الزمالك ينضمون لمنتخب ٢٠٠٣ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي نادي الزمالك ، خطاباً رسمياً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ، بشأن استدعاء بعض اللاعبين بقطاع الناشئين بالنادي مواليد٢٠٠٣ ، للانضمام لتجمع المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية، والذي يقودة المدير الفني محمود جابر .
وجاء بالخطاب استدعاء ثمانية لاعبين للخضوع لمسحة طبية ، تمهيدا للانضمام لمعسكر مفتوح سيقام علي مرحلتين
وضمت القائمة كلا من :
– أحمد نادر السيد “حارس مرمي”
– عبدالرحمن علي “مدافع”
– محمد كمال اوماجا “مدافع”
– ماجد هاني “لاعب وسط “
– أحمد محمود “ظهير أيمن “
– أحمد عبدالرحيم ايشو ” صانع لعب”
– كريم عبدون “صانع لعب “
– طارق علاء ” لاعب وسط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
176,333
-
تعافي
136,490
-
وفيات
10,201