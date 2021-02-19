شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر و سباعي الزمالك ينضمون لمنتخب ٢٠٠٣ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي نادي الزمالك ، خطاباً رسمياً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ، بشأن استدعاء بعض اللاعبين بقطاع الناشئين بالنادي مواليد٢٠٠٣ ، للانضمام لتجمع المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية، والذي يقودة المدير الفني محمود جابر .

وجاء بالخطاب استدعاء ثمانية لاعبين للخضوع لمسحة طبية ، تمهيدا للانضمام لمعسكر مفتوح سيقام علي مرحلتين

وضمت القائمة كلا من :

– أحمد نادر السيد “حارس مرمي”

– عبدالرحمن علي “مدافع”

– محمد كمال اوماجا “مدافع”

– ماجد هاني “لاعب وسط “

– أحمد محمود “ظهير أيمن “

– أحمد عبدالرحيم ايشو ” صانع لعب”

– كريم عبدون “صانع لعب “

– طارق علاء ” لاعب وسط.