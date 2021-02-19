شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: مونديال الأندية بطولـة شرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي استحق الإيقاف عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز .

وأضاف نصار في تصريحات تليفزيونية: «أتعجب من قرار تخفيف عقوبة الشناوي، باعتبار أن الأهلي كان مٌقبلاً على مونديال الأندية، فهي أولاً وأخيراً بطولة شرفية وليست رسمية، فلا توجد عدالة كروية في ذلك».