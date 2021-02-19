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عفت نصار: مونديال الأندية بطولـة شرفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي استحق الإيقاف عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الممتاز .

وأضاف نصار في تصريحات تليفزيونية: «أتعجب من قرار تخفيف عقوبة الشناوي، باعتبار أن الأهلي كان مٌقبلاً على مونديال الأندية، فهي أولاً وأخيراً بطولة شرفية وليست رسمية، فلا توجد عدالة كروية في ذلك».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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