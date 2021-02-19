شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في الزمالك بسبب عبد الله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم فتوح، وكيل أعمال عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الأخير قرر بشكل نهائي الرحيل إلى الخارج.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار أن «جمعة» قرر الرحيل إلى الخليج وهناك 3 أندية من دولة واحدة ترغب في ضمه.

وأشار إلى أن جمعة، قرر عدم التجديد للزمالك والأمور المالية ليست المشكلة لكنه يرغب في الرحيل إلى الخارج.

وواصل :«هناك عروض رسمية ستصل للزمالك خلال فترة قريبة».

وتسببت تصريحات وكيل اللاعب في أزمة داخل النادي وإدارة الكرة التي تسابق الزمن من اجل التجديد مع اللاعب .