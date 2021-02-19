شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق: باتشيكو أفضل من موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك مدرب جيد ولديه حلول فنية، كما أنه يقدم موسماً مميزاً مع الزمالك رغم تراجع النتائج في بعض المباريات مثل مباراتي أسوان وغزل المحلة في الدوري المصري، ومباراة مولودية الجزائر في دوري أبطال افريقيا.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ باتشيكو أفضل فنياً من موسيماني مدرب الأهلي، حيث أن موسيماني في بعض الوقت يفتقد الحلول الفنية.