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لاعب الأهلي السابق: باتشيكو أفضل من موسيماني

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك مدرب جيد ولديه حلول فنية، كما أنه يقدم موسماً مميزاً مع الزمالك رغم تراجع النتائج في بعض المباريات مثل مباراتي أسوان وغزل المحلة في ، ومباراة مولودية الجزائر في دوري أبطال افريقيا.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ باتشيكو أفضل فنياً من موسيماني مدرب الأهلي، حيث أن موسيماني في بعض الوقت يفتقد الحلول الفنية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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