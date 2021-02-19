شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: رئيس الزمالك لم يكن يعلم بأن الجزيري لن يشارك في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم فتوح، وكيل اللاعبين أن خالد رفعت مدير التعاقدات بالزمالك لم يكن يعلم بالتعاقد مع سيف الدين الجزيري.

وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار أن رفعت ،كان يريد التعاقد مع بواكي ولم يطلب من الأساس التعاقد مع سيف الجزيري لأنه لن يشارك مع الزمالك على الصعيد الأفريقي.

وواصل :«اللواء عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك لم يكن يعلم بأن الجزيري لن يتم قيده في القائمة الأفريقية».