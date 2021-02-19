شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهـب : الإسماعيلي يجب أن يعود لوضعه الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمود ابو الدهب، نجم النادي الأهلي والمصري السابق بأداء لاعبي الإسماعيلي، الأربعاء، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، مشيراً إلى ان الاسماعيلي قدم مباراة كبيرة وهي الأفضل منذ فترة طويلة.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة «Ten»: «آداء لاعبي الإسماعيلي كان جيداً وغلبت عليه الروح القتالية، وهو أمر غائب عن الإسماعيلي منذ فترة طويلة».

واختتم أبوالدهب: «أتمنى ان تكون هذه المباراة دفعة قوية للاعبين خلال الفترة القادمة».