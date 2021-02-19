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فريق كروكيه الزمالك يهزم القاهرة بسداسية ويتأهل لقبل نهائي كأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول للكروكيه بنادي الزمالك فوزاً كبيراً على نادي القاهرة، بسداسية نظيفة، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وشهد اللقاء الذي جرى على ملاعب مركز شباب الجزيرة، تألق، ماهيتاب محمد ومنال خضير، وخالد كامل وياسر سيد.

وأكد أحمد ميهوب المدير الفني لأسرة الكروكيه إنه يسعى للاحتفاظ باللقب هذا الموسم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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