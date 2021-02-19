شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال طائرة الأهلي» يواجه هليوبوليس اليوم في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يواجه نظيره فريق هليوبوليس في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال المواجهة.

وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، خلال المران الأخير أمس الخميس، على عقد محاضرة للاعبين أكد خلالها العديد من الجوانب الفنية لضمان تلاشي الأخطاء التي وقعت خلال المباراة الماضية.