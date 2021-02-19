شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لـ«كاف» بسبب سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعت لجنتا الأندية والمسابقات، التابعتان لـ«كاف»، إلى عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو، اليوم الجمعة، لدراسة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، بخصوص مشاركة أندية جنوب إفريقيا في البطولات القارية.

وخلال الاجتماع نفسه، سيتم تحديد موعدي مباراتي الوداد مع كايزر تشيفز، وشباب بلوزداد مع صن داونز، المؤجلتين بسبب رفض المغرب والجزائر استقبال الفرق الجنوب إفريقية خوفاً من السلالة الجديدة لكورونا.

كما سيشهد الاجتماع تحديد البلدان المحايدة، المقترحة لاستقبال المباراتين، ولا يُستبعد أن تعلن اللجنتان عن إجراءات مشددة بحق أندية جنوب إفريقيا مستقبلًا خشية تأثير الوضع الحالي على أجندة المسابقات القارية.

وكان «كاف» قد صادق على قانون، قد يلجأ إلى تعديله، يتعلق بإعلان النادي الذي يرفض استقبال منافسه خشية كورونا منهزماً 2- 0، وهو ما استحال تطبيقه مع ناديي الوداد وبلوزداد، لكونهما استدلا بالقوة القاهرة، التي تمثلت في انتشار سلالة جديدة لكورونا في جنوب إفريقيا.