تألق إماراتي في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

انطلقت الخميس منافسات النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز التي تقام على مدار ثلاثة أيام في نادي أبوظبي للفروسية وسط إجراءات وقاية واحترازية.

وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة أكثر من 90 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء العالم، في فئات مختلفة.

وأكدت أمل عبد القادر العفيفي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية على قدرة التنظيم العالية التي يتمتع بها فريق العمل، وقالت: «لطالما كانت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية حريصة على دعم بطولات الخيل وتعزيز مكانتها وتأكيد أهميتها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا، وبلا شك فإن إقامة النسخة الثامنة من بطولة قفز الحواجز ما هي إلا ترجمة واضحة لرسالة ورؤية القيادة الرشيدة واستثمارها في تمكين الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات للبروز في رياضة الآباء والأجداد حفاظاً على الإرث الكبير الذي تركوه لنا».

وشهدت أول أيام البطولة مشاركة العديد من الفارسات اللاتي أبدين سعادتهن بهذه المشاركة وعبرن عن فخرهن بقدرة المرأة الإماراتية على الوجود في الميادين والمنافسة على الكؤوس، وأن دولة الإمارات أثبتت ريادتها وتميزها في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية والتي تخص المرأة على وجه الخصوص على الرغم من كل الظروف والتحديات.

أما ميدانياً فقد انطلقت منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات، وجاءت الافتتاحية بشوط من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (125) سم للخيول عمر 6 سنوات، و(130) سم للخيول عمر 7 سنوات، بجوائز قيمتها 30 ألف درهم، تنافس عليها 18 فارساً، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ.

وبفارق التوقيت فاز بصدارة المنافسة الفارس السوري شادي غريب بالجواد «أليت دو بونتس» (7 سنوات) وأنهى الجولة في زمن بلغ (58.33) ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة الدنماركية تينا لوند بصحبة الجواد «إفن فلو اتش بي آر» (7 سنوات) والزمن (61.92) ثانية، وجائزة المركز الثالث كسبها فارسنا سالم أحمد السويدي بالجواد «كووبر» (6 سنوات) وأكمل معه الجولة في زمن بلغ (64.81) ثانية.

وفي المنافسة الدولية الأولى للفرسان من فئة الناشئين (الجونيورز)، بمواصفات الجولة الواحدة، صمم مسار الشوط بحواجز بلغ ارتفاعها (125) سم، وتنافس على جوائزه البالغة 20 ألف درهم، 18 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 7 فرسان، وأفضل زمن بلغ (59.18) ثانية، وسجله الفارس عيسى عمران العويس بالجواد «تايتنغر دو ألتوب» وتوّج بجائزة المركز الأول، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي بالجواد «إكساليبور 3» وأكمل الجولة في زمن بلغ (61.10) ثانية، وعاد إلى منصة التتويج الفارس المتصدر عيسى العويس ليتسلم جائزة المركز الثالث على صهوة الجواد «أفيلون» وأنهى معه الجولة في زمن بلغ (61.94) ثانية.