شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية هالاند تخطف الأضواء في إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح هدفا مهدي طارمي وموسى ماريجا بورتو فوزه الأول على يوفنتوس 2-1 في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ليلة لم يقدم فيها يوفنتوس الكثير، حافظ بطل إيطاليا على آماله قبل لقاء الإياب في تورينو في التاسع من مارس/ آذار عندما هز فيدريكو كييزا الشباك قرب النهاية.

واستغل طارمي تمريرة خاطئة من الدفاع، ليفتتح التسجيل لبورتو بعد 62 ثانية من البداية ليترك يوفنتوس في حالة ارتباك فشل معها في صنع أي فرصة خطيرة خلال الشوط الأول.

وساءت الأمور لفريق المدرب أندريا بيرلو عندما ضاعف ماريجا النتيجة لبورتو بعد 19 ثانية من بداية الشوط الثاني، ليكون أسرع هدف يدخل شباك «السيدة العجوز» في الشوط الثاني في تاريخ مشاركته بدوري الأبطال.

ونجح يوفنتوس، الذي لم يفز بلقب دوري الأبطال منذ 1996، في تقليص الفارق عبر كييزا قبل النهاية بثماني دقائق.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو: «نجحنا في إيقاف يوفنتوس حتى الدقيقة 70، وقمنا بعمل جيد على الجانب الدفاعي ،«كنا نعلم أننا سنسبب الكثير من المشاكل بالضغط العالي وحرمنا يوفنتوس من نقاط قوته وهو يملك الكثير منها».

فوز مثير

وفي مباراة ثانية،وضع الهداف الدولي النرويجي هالاند بوروسيا دورتموند الألماني على مشارف الدور ربع النهائي، عندما قاده إلى فوز مثير على مضيفه إشبيلية 3-2.

وقلب هالاند الطاولة على الفريق الأندلسي الذي كان البادئ بالتسجيل بواسطة خيسوس فرنانديس سوسو (7)، فصنع التعادل للسوري الأصل محمود دحود (19)، وسجل ثنائية في الدقيقتين 27 و43، قبل أن يقلص البديل الهولندي لوك دي يونغ الفارق (84).

ورفع هالاند غلته التهديفية في 13 مباراة في دوري الأبطال إلى 18 هدفاً (8 أهداف مع سالزبورج النمساوي)،وأصبح في طريقه لتجاوز مبابي كأكثر لاعب أحرز أهدافاً في البطولة قبل بلوغ 21 عاماً.

وأحرز هالاند عشرة أهداف في سبع مباريات مع دورتموند في دوري الأبطال، ليتفوق على روي مكاي من حيث تسجيل عشرة أهداف مع فريق واحد.

وهز الهولندي مكاي الشباك عشر مرات في عشر مباريات مع بايرن ميونخ ما بين 2003 و2004.

ووصف مدرب إشبيلية جولن لوبيتيغي العملاق النرويجي (1,94 م) بأنه ينتمي إلى «أفضل اللاعبين في العالم في خط الهجوم».

وبعد تألق الفرنسي كيليان مبابي أمام برشلونة وتسجيله «هاتريك» بدأ الحديث عن أن مبابي وهالاند هما النجمان اللذان سيرثان ميسي ورونالدو.

وقال محلل قناة «بي تي سبورت» البريطانية قطب دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند: «الأمر يتعلق بتسليم السلطة. قد تكون المنافسة المقبلة بين هالاند ومبابي التي ستدوم عشرة أعوام».

أسدان مخضرمان

إحدى عشرة كرة ذهبية بينهما، تسعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 134 هدفاً لكريستيانو و119 لميسي في المسابقة القارية... حلّق النجمان ميسي ورونالدو عالياً على مدار عقد من الزمن، مثل الحيوانات البرية التي لا تترك سوى الفتات للآخرين.

لكن يبدو أنهما سيكتفيان بقطعة صغيرة من الكعكة هذا الموسم.

بالنسبة إلى مدرب نانت الفرنسي أنطوان كومبواريه فإنه «إذا نظرت إلى أداء ميسي ورونالدو، فهما لا يزالان هنا. سمعت بعض الناس يسألون عما إذا كان بإمكان مبابي الجلوس على طاولتهم. لا، لا، لا... إنه لاعب استثنائي، رائع، لكنه شاب»، مضيفاً «عندما يكون لديه ثلاث أو أربع كرات ذهبية، يمكننا مناقشة المسألة».

هل سيتمكن الأسدان المخضرمان من العضّ مرة أخرى خلال مباراتي الإياب لفريقيهما أمام سان جيرمان وبورتو لإنقاذ سمعتيهما وفريقيهما ؟