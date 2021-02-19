شكرا لقرائتكم خبر عن "شامخ" يتحدى "مزغران" في بطولة الفارس سمولن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الأب الروحي»، لمضمار جبل علي، ينظم المضمار الأصفر، اليوم الجمعة، حفل سباقاته التاسع هذا الموسم الذي يحمل اسم «الوصل»، ويتألف الحفل من ستة أشواط قوية، خصص الشوط الرئيسي لتكريم الفارس الإيرلندي الراحل بات سمولن، ويشتمل الحفل على شوطين من فئة كونديشنس، ويشهد مشاركة إجمالية تبلغ 75 خيلاً، تتنافس فيما بينها على ما مجموع جوائزه الإجمالية 492 ألف درهم.

يشهد الشوط الرابع والرئيسي، تكريم ذكرى الفارس الراحل بات سمولن بتنظيم سباق يحمل اسمه وهو «بات سمولن كونديشنز ستيكس»، ويقام لمسافة 1600 متر «كونديشنس»، ويشهد مشاركة 13 خيلاً في عمر الأربع سنوات، تبحث عن الفوز بجوائز قدرها 100 ألف درهم برعاية مضمار جبل علي.

وتتجه الأنظار لصاحب الأرض «شامخ»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب بشالارد وقيادة الفارس كوراتولو، الذي لم يخسر في المضمار الأصفر، وغريمه «مزغران» المتألق بفوزين متتاليين على نفس المضمار والمسافة الشهر الماضي، فيما يسجل كل من «الفريق» و«هومسبين» زيارتهما الأولى لجبل علي، بينما يأمل «دارك أوف نايت» تكرار فوزه الذي حققه قبل شهرين في فئة المبتدئة.

وتنطلق المنافسة بسباق هانديكاب ويمتد لمسافة 1400 متر، ويشهد مشاركة 16 خيلاً تبحث عن الفوز ب84 ألف درهم برعاية «ديرنزتاون» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ويشهد السباق تواجداً لأسماء رنانة ستعطي للحدث نكهة مثيرة، مثل «شنغهاي سيتي» و«أبف نورمال» و«إحساسي»، إضافة للفائز على ذات المضمار والمسافة «هايد بارك»، كما يعود «فاساري» بعد مغادرة فئة المبتدئة في حفل المضمار العائلي الأخير.

ويشهد الشوط الثالث مواجهة «كونديشنس» لمسافة 1400 متر لخيول السنوات الثلاث، ويشهد الشوط مشاركة 6 خيول، تتنافس على جوائز قدرها 100 ألف درهم برعاية جمعية «كينلاند» الأمريكية، ويدفع المدرب دووج واتسون بكل من «المرقاب» و«أنكل حامد» أمام صاحب الأرض «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب بشالارد وقيادة الفارس كوراتولو، فيما يزور «رير نينجا» الأصفر للمرة الثانية بإشراف سالم بن غدير.

أما الشوط الثاني فهو شوط سرعة يمتد لمسافة 1000 متر «هانديكاب»، وتبلغ جوائزه 68 ألفاً برعاية الشعفار للاستثمار، ويشهد مشاركة 16 خيلاً يبرز منها «إمبريزون» لنقابة بورسلي للسباقات الذي فاز في آخر سباقين خاضهما في المضمار الأصفر، لكنه يركض للمرة الأولى في مواجهة أمام «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف واتسون وقيادة كرولي صاحب فوز وحيد في ميدان في بداية الموسم، فيما يعود «فيرست بروفيت» إلى جبل علي للمرة الثانية بإشراف فوزي ناس.

وفي خامس الأشواط يسجل «كينج سور» لأحمد المرزوقي زيارته الأولى محلياً على مسافة 1600 متر «رملي هانديكاب»، وهو فائز في سباقين في عُمان، ويواجه كلاً من «روفر» و«البارز» و«كينجدوم أوف دبي» بإشراف علي الرايحي، ويبلغ جوائز هذا الشوط 64 ألف درهم، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

وتختتم الأمسية بسباق هانديكاب لمسافة 1950 متراً بمشاركة «بوك ريفيو» القادم من فوز قوي في ميدان، وهناك «فيرو كينج» بإشراف واتسون الفائز في العين مؤخراً، فيما يفتتح «رولرز كينجدوم» لأحمد المرزوقي مشاركاته المحلية للمرة الأولى، ويبلغ جوائز هذا الشوط 76 ألف درهم برعاية بنط دبي التجاري.

40 ألف درهم جوائز الترشيحات

أولاً: جوائز مسابقة جبل علي أونلاين للأشواط الستة، ويبلغ إجمالي جوائز هذه المسابقة 26 ألف درهم.

ثانياً: جوائز مسابقة جبل علي أونلاين للنقاط لأعلى للأشواط، ويبلغ إجمالي جوائز هذه المسابقة 10 آلاف درهم، بواقع ألفي درهم لكل شوط من الأشواط الخمسة (1,2,5,6,7)، وفي حالة كان السباق يتكون من سبعة أشواط، أو الشوط (1,2,5,6) إذا كان السباق يتكون من ستة أشواط، توزع للحاصلين على أعلى نقاط في كل شوط على حدة من الأشواط المذكورة، وتوزع كالآتي: الأول: 400 درهم، الثاني: 400 درهم، الثالث: 400 درهم، الرابع: 400 درهم والخامس: 400 درهم.

ثالثاً: جوائز مسابقة جبل علي أونلاين المزدوجة، ويبلغ إجمالي جوائز هذه المسابقة 4 آلاف درهم توزع للمشاركين الحاصلين على الترتيب الصحيح للخيول الثلاث الأولى في الشوطين الثالث والرابع معاً.