ماذا لو تلقى الزمالك عرضاً أعلى مادياً؟.. جالاتا سراي التركي يحسم الجدل بشأن أحقية أي ناد في شراء مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم نادي جالاتا سراي التركي الجدل بشأن أحقية أي ناد في شراء مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر الأولمبي.

ونفى النادي التركي عدم وجود بند في عقد إعارة مصطفى محمد من نادي الزمالك، يمنعه من الاستمرار مع ناديه التركي في حال تلقى النادي الأبيض عرضًا أعلى ماديًا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أحقية بيع الزمالك لـ مصطفى محمد لأي نادي خلال الفترة المقبلة، حال وصول عرض بمبلغ أكثر من 4 ملايين دولار.

ونقلت صحيفة "milliyet" التركية عن عبدالرحيم البيرق، نائب رئيس جالاتا سراي، قوله إنه "لا ينبغي على أحد أن يقلق بشأن مستقبل مصطفى محمد، لدينا بند يسمح لنا بشراءه مقابل 4 ملايين دولار قبل شهر يوليو 2022".

وأضاف البيرق: "يمكننا أن ندفع الأموال للزمالك اليوم أو غداً ونضع حداً لهذه الشائعات، لكننا تعاقدنا مع على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار، بسبب قواعد اللعب النظيف".

واختتم البيرق تصريحاته مؤكداً: "لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك، حتى ولو عرض أكثر من 4 ملايين دولار".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام تركية بأن نادي كريستال بالاس يراقب مصطفى محمد لاعب الزمالك والمعار إلى جالاتا سراي التركي.

وذكرت صحيفة " Haber türk" التركية، أن نادي كريستال بالاس بدأ في مراقبة مصطفى محمد، تمهيداً لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن كريستال بالاس سيرسل كشافيه إلى تركيا السبت المقبل، لمتابعة مصطفى محمد أمام ألانيا سبور بالدوري التركي.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دورلار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالهما 4 أهداف.