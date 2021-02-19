شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تسليم "شنط ملابس" لمنتخب 2003 فى معسكر الغد.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تسليم لاعبى منتخب الناشئين مواليد 2003 حقائب الملابس الخاصة بهم، رغم انطلاق المعسكر غدا السبت، وحتى 25 فبراير الجارى.

وأخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اللاعبين الذين تم استدعائهم للمعسكر غدا، بالحضور إلى التدريبات بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة ومعهم ملابسهم وأدواتهم كاملة دون ان يتحمل اتحاد الكرة أى ملابسن وهى واقعة لم تحدث من قبل حيث اعتاد لاعبو المنتخبات تسلم الملابس فى اليوم الأول للمعسكر.



اتحاد الكرة

وقرر مؤمن سليمان المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2003، إقامة المعسكر المفتوح لفريقه بداية من الغد وحتى 25 فبراير الجارى، على أن يقام المعسكر على مجموعتين.ويبدأ لاعبو المجموعة الأولى فى التجمع غدا السبت حتى يوم الاثنين المقبل بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، بينما ينضم لاعبو المجموعة الثانية للمعسكر المفتوح يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى أيضا.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التى سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وصرح محمود جابر المدير الفنى للمنتخب الوطنى للشباب مواليد 2006 أن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .

من جانبه أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2003 حرصه على اتباع الاجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.