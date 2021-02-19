شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباراة بيراميدز وراسينج كلوب يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد ١٩، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وأنهى شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إجراءات استقبال طاقم التحكيم وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفني ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبي الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.



حكام بيراميدز (1)



حكام بيراميدز (2)

وكانت بعثة فريق نادي راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري قد وصلت إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس، الخميس، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل الفريق الإيفوارى ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

وحرص مندوب من نادي بيراميدز على استقبال بعثة راسينج كلوب في مطار القاهرة ورافقها حتى الوصول لفندق الإقامة وخلال فترة وجودها بالقاهرة حتى الانتهاء من خوض اللقاء.

ودخل فريق راسينج في معسكر في فندق الإقامة على أن يخوض تدريباته الجماعية بشكل طبيعى قبل أن يخوض المران الأخير على ملعب الدفاع الجوى قبل مواجهة بيراميدز، كما سيعقد الاجتماع الفنى للمباراة عقب التدريب الأخير للفريق الإيفوارى.

وحرص مندوب بيراميدز على التشديد على بعثة راسينج كلوب بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم اختراقها لحين مواجهة بيراميدز، من أجل الحفاظ على سلامة البعثة وكذلك عدم التسبب في إصابة أى فرد أخر بفيرس كورونا المنتشر مؤخرًا.