شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا عقوبات على الحكم محمود البنا رغم احتجاج الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على الحكم الدولى محمود البنا بعد مباراة الزمالك والإسماعيلى الأخيرة والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى المصرى والتى انتهت بفوز الابيض 2-1.

وأوضح مسؤلو اتحاد الكرة أن الحكم محمود البنا لم يقع فى أى أخطاء مؤثرة فى المباراة، وكانت أغلب قراراته صحيحة وبالتالى لا يوجد سببا لتوقيع عقوبات عليه، حتى بعد تقديم الاسماعيلى احتجاجا ضده بداعى تعرضه لظلم تحكيمى أمام الزمالك.

تابع مسؤولو اللجنة أن البنا ألغى هدفا للزمالك بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتأكد من صحة القرار بجانب اشهار البطاقة الحمراء فى وجه حسين السيد لاعب الاسماعيلى بعد اعتراضه بشكل غير لائق، وبشكل عام لا توجد قرارات مؤثرة فى نتيجة اللقاء.

وتقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي الي الاتحاد المصري لكره القدم ضد طاقم التحكيم الذي قاد مباراه الإسماعيلي أمام الزمالك بقياده محمود البنا بسبب ماقام به أثناء المباراة من عدم توفير الحماية للاعبي الاسماعيلي وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الفريق المنافس تجاه لاعبوا الإسماعيلي لم يتخذ فيها أي اجراء مع عدم احتساب ضربه جزاء صحيحة للاسماعيلي والعديد من القرارات التي أثرت علي نتيجه المباراة.

وطالب النادي بعدم إسناد اي مباراه للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي حيث عاني الإسماعيلي من أخطاء تحكيميه وبشهاده الخبراء في مبارياته السابقه تسببت في فقدانه للعديد من النقاط.

ومن جانبه أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة.