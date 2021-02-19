شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يعتذر لجمهور الأهلى بعد اللفظ المسىء.. اعرف قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجم هانى رمزي، لاعب النادي الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، باعتذار لجماهير النادي الأهلي، بعد اللفظ الخارج الذي أدلى به أمس في قناة النادى الأهلى، مؤكداً أن دفاعه وحماسه تجاه القلعة الحمراء هو ما دفعه للخطأ.

وقال رمزي عبر حسابه بموقع "انستجرام"، رداً على الهجوم الذى يتعرض له بعض لاعبي الأهلى فى المنصات الاعلامية، : "اعتذاري واسفي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، اثناء دفاعي وحماسي اليوم للدفاع عن نادينا ولاعبينا تلفظت بكلمه خطأ بدون قصد لا تليق باحترامي الكامل لكل مشاهدي القناة. واحتراما لكل متابعي القناة وجب الاعتذار".

ويطير نادى الأهلى إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذى يحمل لقبها للمرة التاسعة في تاريخه.

افتتح الأهلي مباريات في المجموعة بفوز كبير على المريخ السودانى بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق كل من محمد مجدى قفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا، في حين رجع سيمبا التنزانى بفوز مهم على حساب فيتا كلوب بهدف نظيف خارج أرضه.