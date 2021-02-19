شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عبد الله جمعة يثير الجدل في الزمالك بشأن مصير اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثارت تصريحات حازم أبو الفتوح وكيل أعمال عبد الله جمعة ظهير ايسر الزمالك جدلا داخل القلعة البيضاء حول مصير اللاعب من تمديد عقده وبقائه في صفوف الفريق أو رحيله عن الفريق الأبيض لخوض تجربة احتراف أوربية مثلما أكد وكيل أعماله مؤخرا ..

إدارة الزمالك كانت قد وضعت خطة لتمديد عقود جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بعد موسم حتي لا تجد نفسها في مأزق التونسي فرجاني ساسي الذى لم يتبقي في عقده سوي شهور قليلة ولم يجدد ويحق له التوقيع لاي نادي ولذا فانها تفاوضت مع اللاعبين ومددت عقود بالفعل مثلما فعلت مع يوسف أوباما ومحمود علاء ومحمود جنش وكانت المرحلة المقبلة في مقدمتها عبد الله جمعة ولكنها فوجئت بتصريحات وكيله التي اربكت الحسابات وتجعل الإدارة تسارع بالتفاوض مع اللاعب لحسم الامر

وكيل اعمال عبد الله جمعة أعلن قرار غريب وهو يؤكد صحته بان اللاعب لن يجدد عقده مع الزمالك وهو ما يعني أن أيام جمعة في الزمالك باتت قليلة حيث قد يكون الموسم الحالي هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذى يتبقي فيه الموسم المقبل

اندية اوربية بالفعل طلبت التعاقد مع اللاعب وفي طريقها لارسال عروض رسمية للتعاقد مع جمعة حسب تصريحات أبو الفتوح الذى يرى ان مصلحة اللاعب هو الرحيل في الوقت الحالي مبكره خاصة مع تقدمه في السن يزيد من صعوبة الحصول على عروض اوربية جيدة .