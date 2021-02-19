شكرا لقرائتكم خبر عن قدامى المقاولون يؤازرون الفريق فى مران اليوم قبل لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عدداً من نجوم المقاولون العرب القدامى حضور تدريبات الفريق المقرر إقامتها اليوم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، وذلك لتحفيز اللاعبين من أجل استعادة روح الانتصارات بعد تدنى النتائج خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها الخسارة من أسوان بهدف نظيف في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحضر مران الفريق كل من، إيهاب المصري، سامح يوسف، ومصطفى مارين وعدد من النجوم القدامى بقلعة الجبل الأخضر.

ويستأنف فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، اليوم الجمعة، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة الجونة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام والتى يستضيفها استاد خالد بشارة.

وكان لاعبو المقاولون قد خضعوا لتدريبات استشفائية أمس الخميس قبل الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، فيما يستأنف الفريق تدريباته اليوم، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى الخروج من سلسة الهزائم التى لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، حيث خاض المقاولون 13 مباراة، فازوا في 3 مباريات وخسروا في 8 وتعادلوا في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من أسوان في الجولة الماضية بالدوري العام، ضمن منافسات الجولة 14، تمهيداً لمباراة الجونة المرتقبة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.

أضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن اللاعبين أيضاً ضغطوا على عماد النحاس للبقاء في قلعة الجبل الأخضر رافضين رحيله، وتعهدوا بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة.

واصل المشرف على الكرة أن الفريق يلازمه سوء حظ غريب ولانملك سوا الدعم والمساندة للجهاز ونأمل ان تتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة .