شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال عن كثرة التعادلات: تجميع النقاط لمصلحة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء عبد العال المدير الفني لأسوان على كثرة التعادلات التى حققها أبناء الجنوب تحت قيادته الفنية، والتى وصلت إلى 5 تعادلات متتالية قبل الفوز مؤخراً على المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة الماضية، وقال عبد العال في تصريحات صحفية، أن أسوان حقق تعادلات أمام فرق كبيرة ومستقرة فنيا وتجميع النقاط أمر لمصلحة الفريق.

أضاف عبد العال: ثقة الفوز ستنعكس على هدوء اللاعبين وتطور الأداء، وسنلاعب الاتحاد السكندري على الثلاث نقاط، لأننا في أشد الحاجة إليهم لتحسين وضع الفريق.

استكمل: سعيد بالعمل مع إدارة أسوان فهى مخلصة ونسعى معا لتحقيق آمال جماهير أسوان بالإستمرار فى الممتاز، وفخور بدعم جماهير أسوان ومساندتها لنا فى كل مكان ونتمنى أن نكون سببا فى سعادتهم وفرحتهم.

وصرف مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مكافآت الفوز للاعبي الفريق، بعد التغلب على المقاولون العرب في المباراة الماضية بالدوري بهدف نظيف، وذلك لتحفيزهم من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق.

ويعكف الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، على مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة للاتحاد السكندري، وأخرها مباراة سيراميكا، التى جمعت الفريقين بالدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والاتحاد والذى يستضيفه استاد الأسكندرية يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر في 4 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.